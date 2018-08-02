В Казахстане приостановили работу авиакомпании «Казавиа»
2 августа 2018, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
Комитет гражданской авиации Казахстана приостановил работу авиакомпании «Казавиа», потому что она допустила нарушения безопасности полетов.
Как сообщает НСН, катастрофа с самолетом Як-12 произошла 27 июля 2017 года в Панфиловском районе Алматинской области около села Шолакай. В результате авиакатастрофы погибли два человека.
Для того, чтобы выяснить причину авиакатастрофы, было проведено расследование. Так, был доказан факт управления самолетом командиром воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения (1,19 промилле).
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