Уфологи рассчитали срок «испепеления МКС приближающейся к Земле планетой Нибиру»

Экипаж Международной космической станции должен в срочном порядке возвращаться на Землю, если не хочет быть уничтоженным приближающейся планетой Нибиру. Такое заявление сделали любители уфологии, которых процитировали российские интернет-СМИ.

Исследователи-энтузиасты утверждают, что из-за воздействия Нибиру на МКС отказывает оборудование, необходимое для функционирования комплекса. Согласно прогнозу уфологов, планета испепелит станцию до конца текущего года. Затем, по их мнению, придет черед Земли, пишет издание vistanews.ru. Люди, верящие в существование девятой планеты Солнечной системы, рассчитали, что земная атмосфера сможет сдерживать энергию небесного тела в течение нескольких дней, после чего наступит конец света.

Ранее сообщалось, что американский геолог Итан Троубридж назвал признаки, которые якобы свидетельствуют о приближении Нибиру.