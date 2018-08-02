В Московской области тибетский мастиф искусал девочку

В Подмосковье возбуждено уголовное дело причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, после того как тибетский мастиф искусал 11-летнюю девочку в Талдоме. Инцидент случился 17 июля, в ходе чего, ребенок получил множественные раны.

Как сообщает НСН, вес взрослого тибетского мастифа приблизительно от 60 до 80 кг, а рост 60-77 см. Порода была выведены для охраны, но обладает спокойным характером, однако дать ответ на агрессивные выпады со стороны человека может.

Следователи также выясняют, были ли раньше жалобы на нападения данной собаки и какие меры принимали должностные лица, чтобы решить этот вопрос, как пишет сайт Подмосковье сегодня.