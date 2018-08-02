В Тульской области пара пыталась передать в колонию наркотики с помощью кота

В Тульской области двое жителей пытались передать наркотики в колонию с помощью кота. Они спрятали в тайнике на ошейнике животного запрещенные вещества.

Как пояснила представитель МВД РФ Ирина Волк, от службы безопасности одной из исправительных колоний полицейским поступила информация, что неизвестные собираются пронести наркотики. В качестве переносчика будет использован кот, который живёт в колонии.

Полиция сообщила, что ранее один из заключённых после освобождения из колонии забрал кота с собой и передал своим знакомым. Для кота изготовили ошейник с тайником, куда потом спрятали наркотические вещества, передают РИА Новости.

Вскоре стало известно о задержании 32-летнего жителя Киреевского района и его сообщницы – 22-летней жительницы города Болохово. По предварительным данным, было обнаружено 1,56 граммов амфетамина и 5,79 граммов гашиша. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сказала Волк.