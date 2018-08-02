«Здравствуйте, вы позвонили в полицию. Чем помочь?»

Общеизвестно, что претензий у граждан к службе, которая «и опасна, и трудна», всегда немало, и основания, к сожалению, порой находятся. Но гораздо чаще блюстителей порядка людям есть за что благодарить, просто они не всегда знают, что таится за скупыми строками сводок о том, что какое-либо событие в столице состоялось «без происшествий». В первом полугодии 2018 года в Москве проведено 14246 массовых мероприятий (на 30,7 процента больше, по сравнению с прошлым годом), и крупнейшим из них был недавно закончившийся Чемпионат мира по футболу.

Вспомните, что творилось в Москве, куда приехало свыше 3 миллионов туристов, из них 1 млн 200 тысяч – иностранцы, как громко они болели за любимые команды на стадионах «Лужники и «Спартак», как ликовали и как рыдали, какие бои совершались у 12 касс. В перерывах между матчами вся эта масса изукрашенных, ярко одетых и переполненных эмоциями людей растекалась по городу, заполоняла площади и улицы, рестораны, кафе, магазины, испытывая огромную потребность в общении. Каждый из участников считал своим долгом посетить площадку болельщиков на Университетской площади на Воробьевых горах, но удалось это сделать лишь… миллиону из них.

А теперь представьте, сколько усилий нужно было приложить к тому, чтобы держать в рамках весь этот людской океан, который то и дело перехлестывало за борт. В поле зрения полиции, помимо стадионов и касс, было 65 объектов на территории Москвы. Но особое внимание уделялось безопасности на стадионах.

Дать комментарии, а также рассказать, какими документами регулируется сегодня деятельность полиции, мы попросили заместителя начальника полиции ГУ МВД России по г.Москве, полковника полиции Александра Половинку.

«На стадионах смонтировали оборудование Комплекса мониторинга объектов системы видеонаблюдения ЧМ FIFA 2018 года. К Комплексу подключили камеры, по которым можно было наблюдать за порядком прямо из Центра оперативного управления. В столице был задействован наряд полицейских численностью 40 тысяч человек, из них 21 тысяча работала в местах проведения чемпионата, а 19 тысяч выполняли повседневные служебные задачи. У граждан было изъято 63 единицы травматического и охотничьего оружия, 148 единиц с боеприпасами было сдано добровольно. Грубых нарушений правопорядка, а также провокаций и подрыва имиджа РФ на международном уровне допущено не было».

Ну, а служба 02? Не так уж много найдется людей, кто никогда не набирал этот номер - по собственной инициативе или по просьбе соседей, знакомых, прохожих? Мало ли глупостей совершают люди, приняв на грудь лишнее, не зря говорят в народе – «от сумы да от тюрьмы не зарекайся». И в этом случае, когда человек звонит по 02, ему важно, чтобы на другом конце провода его не просто внимательно выслушали, но и экстренно приняли меры – приехали, разобрались, наказали виновных, да просто оказали моральную поддержку. И в полицейском департаменте постоянно думают о том, как сократить время реагирования на сообщения людей о преступлениях и происшествиях.

«Именно для этогов эксплуатацию недавно введена единая система информационно аналитического обеспечения деятельности МВД России (ИСОД), позволившая сократить время реагирования на сообщения граждан. Одна из ее составляющих – служба «Диспетчеризация 02». Вся информация, поступающая в эту службу, передается в территориальные органы в электронном виде. Отныне любой человек в Москве, набравший номер 102, услышит фразу: «Здравствуйте, вы позвонили в полицию. Чем можем помочь?» В зале службы «02» на 40 рабочих мест выделено 120 телефонных линий. Абонента «102» удерживают на связи до пяти минут, даже если все сотрудники в данный момент принимают информацию. Работают, в основном, женщины, так как они более стрессоустойчивы и умеют преодолевать морально-психологические нагрузки».

Так что, услышав автоответчик – «Вы дозвонились в полицию, пожалуйста, дождитесь ответа», наберитесь терпения и – дождитесь. Вам обязательно помогут.В течение смены наряды «комплексных сил» дежурят на одном или нескольких маршрутах, основное средство управления - радиосвязь. За взаимодействие этих нарядов отвечают начальники территориальных органов МВД России, начальники полиции и их заместители. Сотрудники дежурной части собирают информацию об обстановке в городе, знакомят с ней руководство и контролируют выполнение решений.

«Защита личности, общества, государства от противоправных посягательств осуществляется у нас в соответствии с «Наставлением об организации комплексного использования сил и средств органов внутренних дел РФ по обеспечению правопорядка на улицах и в иных общественных местах». В состав этих сил входят строевые подразделения полиции разных рангов - патрульно-постовой службы, ДПС ГИБДД УВД по АО, вневедомственной охраны Росгвардии, полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств. В штате у нас 7488 человек, а если включить УВД на Московском метрополитене, 1-й и 2-й оперативные полки, Сколково и Полк полиции по охране дипломатических представительств, будет 14445. За 6 месяцев текущего года по г. Москве раскрыто 4434 преступления и установлено 8927 лиц, совершивших преступления.