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Психолог проанализировал возможность экономических протестов россиян
2 августа 2018, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]
Вероятность массовых протестов с экономическими требованиями впервые с 2009 года превысила порог в 40%. Об этом свидетельствуют данные социальных опросов. Личное участие в них планируют принять 28% опрошенных.
Граждане России большем всего недовольны пенсионной реформой. При этом отмечается, что по мере окончания ЧМ-2018, сезона отпусков и возвращения к насущным проблемам, недовольство будет расти.
Россияне все еще надеются, что глава государства Владимир Путин отменит пенсионную реформу. Его позиция по этому вопросу внушает надежду, что решение еще не принято и подтолкнет людей к протестным акциям.
Социальный психолог Алексей Рощин отмечает, что в сложившихся условиях недовольство населения в экономическом и политическом плане может прорваться в любое время. "Подобного шока население не переживало, пожалуй, со времен монетизации льгот. Нынешние события сопоставимы с теми, а может быть и превосходят их по степени ограбления населения", - отметил он, передает "Свободная пресса". Люди, по его словам, чувствуют себя не только ограбленными, но и обманутыми.
Психолог предрек нарастание хаоса и анархии, если так и дальше будет продолжаться. Как с этим будет справляться Нацгвардия - еще вопрос.
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