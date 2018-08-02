Психолог проанализировал возможность экономических протестов россиян

Вероятность массовых протестов с экономическими требованиями впервые с 2009 года превысила порог в 40%. Об этом свидетельствуют данные социальных опросов. Личное участие в них планируют принять 28% опрошенных.

Граждане России большем всего недовольны пенсионной реформой. При этом отмечается, что по мере окончания ЧМ-2018, сезона отпусков и возвращения к насущным проблемам, недовольство будет расти.

Россияне все еще надеются, что глава государства Владимир Путин отменит пенсионную реформу. Его позиция по этому вопросу внушает надежду, что решение еще не принято и подтолкнет людей к протестным акциям.

Социальный психолог Алексей Рощин отмечает, что в сложившихся условиях недовольство населения в экономическом и политическом плане может прорваться в любое время. "Подобного шока население не переживало, пожалуй, со времен монетизации льгот. Нынешние события сопоставимы с теми, а может быть и превосходят их по степени ограбления населения", - отметил он, передает "Свободная пресса". Люди, по его словам, чувствуют себя не только ограбленными, но и обманутыми.

Психолог предрек нарастание хаоса и анархии, если так и дальше будет продолжаться. Как с этим будет справляться Нацгвардия - еще вопрос.