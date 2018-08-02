Где оставить кошку на время отпуска

Вашего любимца можно отдать друзьям, соседям, или попросить их иногда приходить и проверять, все ли в порядке с вашим питомцем. Но далеко не всегда это удобно. Есть несколько вариантов другого подхода к этому вопросу.

"Москва 24" опубликовал 6 альтернатив, дабы избежать стресса для домашнего животного.

Для мелких животных и особенно кошек идеально остаться дома, в привычной обстановке, даже если никто не сможет их навещать. Дается совет расставить несколько лотков с наполнителем и мисок с кормом. Особо нужно позаботиться о воде.

Для собак такой вариант точно не подойдет. Как отмечается в статье, проще всего для вашего друга нанять догситтера. Объявления об их услугах можно найти на специальных порталах.

Более комфортной и безопасной альтернативой будет передержка в зоогостиницах. В Москве их около 20. Но этот вариант не из дешевых. Стоимость заселения в среднем колеблется от 500 до 5 тысяч рублей за сутки.

Некоторые крупные ветеринарные клиники столицы также предлагают услуги передержки. Дополнительно животное можно обследовать и подлечить, если со здоровьем что-то не так.

Но, как считают зоозащитники, лучше всего взять своего питомца с собой. В салоне самолета допускается провозить животных весом до 8 кг, при поездке на поездах надо купить билет в специально выделенный вагон, предоставить ветеринарные справки и оплатить сбор размером 400 рублей. Вес клетки с питомцем - не более 10 кг. С гостиницами сейчас проблем нет, многие отели допускают проживание с животными.