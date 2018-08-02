Ребенка пять лет не выпускали из дома

В Каменск-Уральском Свердловской области отец пытается отсудить 16-летнего сына у бывшей жены, которая держала мальчика взаперти пять лет. Мужчина развелся с супругой 12 лет назад.

Ребенок не учился, из поликлиники его карточку мать забрала, так что и не лечился. Соседи называют мальчика Маугли, так как он никуда не выходил из двора своего дома, сообщает Ura.ru.

Следователям теперь предстоит выяснить, какие меры предприняты со стороны органов системы профилактики, которые должны следить за условиями жизни и воспитания в семье, а так же разобраться в причинах такого поведения женщины. Мать мальчика признана виновной по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Отец пытается через суд оформить опеку над сыном.