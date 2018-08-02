Татьяна Навка опубликовала свадебные фото в честь годовщины
2 августа 2018, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
Татьяна Навка и Дмитрий Песков 1 августа отметили третью годовщину свадьбы. На своей странице в Instagram фигуристка поделилась с поклонниками трогательной фотографией с супругом.
Чемпионка по фигурному катанию рассказала, что все эти три года совместной жизни очень быстро пролетели, а также поблагодарила своего мужа. «Очень красивая пара. Поздравляю Вас», «Вы так смотритесь вместе! Просто две половинки!», - пишут подписчики.
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