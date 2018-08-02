Татьяна Навка опубликовала свадебные фото в честь годовщины

Татьяна Навка и Дмитрий Песков 1 августа отметили третью годовщину свадьбы. На своей странице в Instagram фигуристка поделилась с поклонниками трогательной фотографией с супругом.

Чемпионка по фигурному катанию рассказала, что все эти три года совместной жизни очень быстро пролетели, а также поблагодарила своего мужа. «Очень красивая пара. Поздравляю Вас», «Вы так смотритесь вместе! Просто две половинки!», - пишут подписчики.