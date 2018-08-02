Квитанции за электричество южноуральцы получат до 10 августа

Специалисты ОАО «МРСК Урала» рассказали, что до 10 августа все южноуральцы получат квитанции по оплате электроэнергии. Сейчас ведется формирование счетов за июль текущего года. Юрлица получат квитки до 15 августа.

Напомним, что южноуральцы получат счета от нового гарантирующего поставщика электроэнергии в связи с его сменой. Платить за июль нужно именно по новым реквизитам. Оплата уже доступна по системе «Город», а также «Челябинвестбанке», «Челиндбанке» и на почте.

На все вопросы энергетики готовы ответить по бесплатному номеру «горячей» линии 8 800 2501 220 (звонок бесплатный). Кроме того, ответы есть на сайте.