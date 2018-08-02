Магнитогорские спасатели вытащили обессилевшего малыша из воды

Ребенка унесло волнами на надувном матрасе на озере Мулдаккуль в десяти километрах от Магнитогорска. Несмотря на то, что это уже территория Башкирии, спасатели взяли вызов и отправились на поиски. При обследовании акватории они наткнулись на абсолютно пустой матрас.

Не делая поспешных выводов, они продолжили искать 7-летнего ребенка. И вскоре нашли мальчика – он держался из последних сил на надувных нарукавниках. Еще немного, и ребенок пошел бы ко дну.

Малыша передали на руки медикам, его жизни и здоровью теперь ничего не угрожает.