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Магнитогорские спасатели вытащили обессилевшего малыша из воды
2 августа 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Ребенка унесло волнами на надувном матрасе на озере Мулдаккуль в десяти километрах от Магнитогорска. Несмотря на то, что это уже территория Башкирии, спасатели взяли вызов и отправились на поиски. При обследовании акватории они наткнулись на абсолютно пустой матрас.
Не делая поспешных выводов, они продолжили искать 7-летнего ребенка. И вскоре нашли мальчика – он держался из последних сил на надувных нарукавниках. Еще немного, и ребенок пошел бы ко дну.
Малыша передали на руки медикам, его жизни и здоровью теперь ничего не угрожает.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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