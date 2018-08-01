«Натали Турс» пока не собирается возвращать деньги клиентам

Как сообщают эксперты, клиенты туроператора «Натали Турс» пока не могут получить компенсацию за отмененные туры. Турагентство всячески тянет время – сроки давно прошли, а денег все нет.

Некоторые клиенты уже выиграли иски к компании в судах. 4 июля 2018 года компания объявила об аннулировании всех туров с датами заезда до 1 октября. Туроператор приостановил деятельность из-за финансовых трудностей компании.

Как сообщает НСН, ассоциация туроператоров России оценивает ущерб туристов, связавшихся с «Натали Турс» в 1,2 миллиарда рублей.