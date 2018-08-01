«Натали Турс» пока не собирается возвращать деньги клиентам
1 августа 2018, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, клиенты туроператора «Натали Турс» пока не могут получить компенсацию за отмененные туры. Турагентство всячески тянет время – сроки давно прошли, а денег все нет.
Некоторые клиенты уже выиграли иски к компании в судах. 4 июля 2018 года компания объявила об аннулировании всех туров с датами заезда до 1 октября. Туроператор приостановил деятельность из-за финансовых трудностей компании.
Как сообщает НСН, ассоциация туроператоров России оценивает ущерб туристов, связавшихся с «Натали Турс» в 1,2 миллиарда рублей.
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