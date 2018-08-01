Отказ от пятибалльной системы не имеет никакого смысла
1 августа 2018, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
Как заявили эксперты, российских школах могут отказаться от пятибалльной системы оценок. Наиболее удобной системой, по их мнению, могла бы быть 12-балльная.
Однако, как выяснилось, для внедрения новой системы необходимо повысить квалификацию учителей в школах. «Снова звучит мысль, что учителя плохие, они чем-то не владеют. Отсюда естественно выводы: за что им повышать зарплаты и улучшать условия работы», как сообщает НСН.
Напоминаем, что в 2018 году исполняется ровно 10 лет со дня введения единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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