Отказ от пятибалльной системы не имеет никакого смысла

Как заявили эксперты, российских школах могут отказаться от пятибалльной системы оценок. Наиболее удобной системой, по их мнению, могла бы быть 12-балльная.

Однако, как выяснилось, для внедрения новой системы необходимо повысить квалификацию учителей в школах. «Снова звучит мысль, что учителя плохие, они чем-то не владеют. Отсюда естественно выводы: за что им повышать зарплаты и улучшать условия работы», как сообщает НСН.

Напоминаем, что в 2018 году исполняется ровно 10 лет со дня введения единого государственного экзамена (ЕГЭ).