Житель Краснодара купил билет за 400 рублей, а выиграл 75 миллионов
1 августа 2018, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]
Купил лотерейный билет за 400 рублей, а выиграл 75 миллионов. Суперприз «Спортлото» достался жителю города Краснодара., об этом сообщили и в пресс-службе игры.
"Житель Краснодара стал обладателем суперприза в размере 74 696 278 рублей в ходе 3816-го тиража "Гослото "6 из 45", розыгрыш которого прошел 31 июля. Судьбоносный билет обошелся победителю всего в 400 рублей", - объявили организаторы лотереи.
Выигрыш, конечно огромный, но он не является абсолютным рекордом азартной игры. Максимальный джек-пот в 506 миллионов удалось сорвать жительнице Воронежской области. А еще шесть игроков только в это году выиграли более 50 миллионов рублей каждый. Правда, история умалчивает как долго игрокам пришлось покупать билеты и сколько они потратили денег в погоне за счастливым призом.
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