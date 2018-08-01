В Чечне не употребляют алкоголь и занимаются спортом

Как сообщают эксперты, В Чеченской Республике практически не употребляют алкоголь и занимаются спортом. Это объясняется здоровым образом жизни и профилактикой. Также в Чечне низкая смертность.

Раньше здравоохранения в Чеченской Республике практически не было: больницы были разрушены. Однако государство поставило задачу создать сеть здравоохранения и привлечь кадры, а также обеспечить оборудованием.

Также в настоящее время люди из разных регионов приезжают в Чечню на лечение, как пишет НСН.