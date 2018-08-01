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Путину рассказали о высоких зарплатах врачей в 180 тысяч рублей
1 августа 2018, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Чукотском автономном округе сообщил президенту, что средняя зарплата врачей в регионе составляет 180 тысяч рублей. Такие цифры Роман Копин назвал на встрече с Владимиром Путиным.
У чиновников своя арифметика «Откуда они берут такие цифры?», -удивляются в сети. А между тем по словам Копина, средняя зарплата в регионе превышает 90 тысяч рублей. «Если средняя зарплата по экономике превышает 90 тысяч, соответственно у врача она 180—186 тысяч», — приводятся слова губернатора Чукотки на сайте Кремля. При этом врачей на Чукотке больше чем во многих регионах Росси, уверенно отчитался губернатор.
Наверное, Чукотка самый передовой регион страны, потому что в среднем по России ситуация совсем другая. Как сообщает портал «Русская планета» по уровню реальных зарплат в прошлом году Россию обогнала даже Беларусь. Средний заработок в нашей стране составит 1640 долларов, в Белоруссии ненамного, но все же выше - 1648 долларов. «В Белоруссии нет олигархов и чиновники там не получают миллионные зарплаты, поэтому основная масса людей живет ближе к среднему уровню, чем мы», - цитирует его слова «Национальная служба новостей».
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