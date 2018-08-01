В Минкомсвязи призвали заменить свидетельство о рождении электронной записью
1 августа 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) Константин Носков призвал заменить в России бумажное свидетельство о рождении ребенка электронной записью.
Сейчас, для того чтобы родители ребенка смогли получить материнский капитал, им приходится проходить множество бюрократических процедур и оформлять целую кучу документов: справка о рождении в роддоме, свидетельство о рождении в ЗАГСе, выписка из домовой книги, выписка из банка и так далее.
«Эти процессы нужно выравнивать и сглаживать. По факту рождения ребенка в тот же момент должна появляться электронная запись о том, что он родился, и не нужно свидетельства о рождении. Деньги, которые причитаются родителям, должны сразу упасть на карточку», - считает Константин Носков.
Глава Минкомсвязи также высказал мнение, что и многие другие бумаги можно перевести в электронный формат. «Полис ОМС, ОСАГО, КАСКО, больничные, различные удостоверения, трудовые книжки, оформление ипотеки, пособий и льгот – все это бессмысленные бумажки», - цитирует министра РИА Новости.
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