Областная служба занятости помогла найти работу около 38 тысяч человек

Около 38 тысяч человек в Московской области смогли найти работу при помощи содействия областной службы занятости с начала 2018 года, как сообщают эксперты.

Так, с начала 2018 года в Московскую областную службу занятости населения было принято 187,4 тысячи заявлений. За содействием в поиске подходящей работы обратились 67,9 тысячи человек, а за информацией о положении на рынке труда - 62,4 тысячи человек. Также обратились и за профессиональной ориентацией - 30,6 тысячи человек. Таким образом, с начала 2018 года трудоустроено почти 38 тысяч человек, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.