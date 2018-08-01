Областная служба занятости помогла найти работу около 38 тысяч человек
1 августа 2018, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]
Около 38 тысяч человек в Московской области смогли найти работу при помощи содействия областной службы занятости с начала 2018 года, как сообщают эксперты.
Так, с начала 2018 года в Московскую областную службу занятости населения было принято 187,4 тысячи заявлений. За содействием в поиске подходящей работы обратились 67,9 тысячи человек, а за информацией о положении на рынке труда - 62,4 тысячи человек. Также обратились и за профессиональной ориентацией - 30,6 тысячи человек. Таким образом, с начала 2018 года трудоустроено почти 38 тысяч человек, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.
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