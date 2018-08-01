В предвыборную программу Собянина войдут планы развития 146 районов Москвы

В программу мэра Москвы Сергея Собянина, с которой он идет на выборы градоначальника, войдут предложения жителей и планы развития всех 146 районов столицы. На их основе сформируют и новую программу «Мой район».

Проект данной программы Собянин обсудил с экспертами на состоявшемся сегодня круглом столе. «К нам поступает большое количество наказов, их собирают волонтеры, они поступают в штаб. Я сам встречаюсь очень много в районах. И на основании того запроса, который я слышу, и родилась идея создания программы под условным названием «Мой район»», - отметил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что москвичи должны обладать равными возможностями для комфортной жизни и работы, независимо от того, где они проживают. По мнению Сергея Собянина, данную проблему нужно решать в привязке к конкретному району. Необходимо сделать так, чтобы в каждом районе была принята своя комплексная программа, в том числе важно развитие общественных пространств районов, благоустройство, заявил Собянин.

Мэр добавил, что программа «Мой район» требует детальной настройки. По словам градоначальника, данный проект должен быть не формальным, а живым.

Предполагается, что программа будет постоянно обновляться с учетом запросов жителей столицы, а затем утверждаться на календарный год. Это позволит подкрепить исполнение планов финансированием и организационными возможностями города.

Принявшие участие в круглом столе эксперты, в число которых попали ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, архитектурный критик Григорий Ревзин, президент Института экономики города Надежда Косарева, поддержали идею программы «Мой район».

Данная встреча стала второй в цикле круглых столов, которые собирается провести кандидат в мэры Сергей Собянин в ближайшее время с целью формирования своей предвыборной программы. Темой обсуждения на предыдущем подобном мероприятии стало развитие сферы здравоохранения столицы.