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Улица Советская, она же Пархоменко

1 августа 2018, 16:26 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

 

Есть явления, на которые можно смотреть вечно. Например, как горит огонь в костре на берегу Дона или плещет вода в Волге. Но появились явления, на которые волгоградцам и не хочется, но приходится смотреть вечно. Например, как вновь и вновь раскапываются и восстанавливаются дороги в центре города.

Несколько лет подряд притчей во языцах была в Волгограде многострадальная улица Пархоменко. Её разрывали как минимум раз в год, для того, чтобы проложить (поменять) очередные коммуникации. И каждый раз городские власти клялись, что это в последний решающий раз. Какие только легенды не ходили про Пархоменко: и что там зарыт древний царицынский клад, и что захоронено золото последнего обкома КПСС, который спешно прятал ценности в 1991 году, и что в предпоследний раз подрядчики забыли в траншее экскаватор и теперь проводят операцию по его спасению. Но волгоградцам ясно было только одно: улица эта действительно золотая, и пилить её, казалось, можно было бесконечно.

В последний год коммунальная эпидемия перекинулась на улицу Советскую. В очередной раз перекрёсток Комсомольская-Советская перекрыт и теперь, как минимум, до конца августа. Сначала здесь пройдет реконструкция теплосетей, а потом бригады заново, уже в надцатый раз, будут строить дорогу. По сообщению мэрии Волгограда улица Советская закрыта в границах Комсомольской и Соколова, а также Воровского и Комсомольской больше, чем на месяц. За это время рабочие должны «обновить фрагмент тепломагистрали длиной 148 метров».

В компании «Концессии теплоснабжения» интернет-агентству v1.ru рассказали, что на Советской рабочие уже заменили больше четыре километров труб, от которых греются прилегающие дома. Там, где работы завершены, восстанавливают дорожное покрытие. На одной из главных улиц Центрального района обновят в итоге около 46 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

В «Концессиях теплоснабжения» утверждают, что, несмотря на работы, горячая вода в кранах горожан не иссякнет. Она будет подаваться в дома и социальные учреждения от резервных источников. На последнем этапе специалисты заменят трубопровод, соединяющий тепловую камеру и павильон задвижек, в котором располагаются крупногабаритная запорная арматура и перемычки. С помощью них в случае нештатных ситуаций осуществляется переключение потребителей на другие источники теплоснабжения без ограничения подачи ресурсов. Трубу, полностью износившуюся за 20 лет, заменят на новую — в пенополиуретановой изоляции.

Так же, как ранее на Пархоменко, горожанам обещают, что после проведённых работ на регулярных перекапываниях и перекрытиях Советской можно будет поставить жирную точку.

Казалось бы, теперь жителей Волгограда уже ни чем не удивишь. Но властям снова удалось это сделать. Недоумение у водителей и пешеходов вызвал человек, который на прошлой неделе бродил на перекрестке улиц Огарева и Рабоче-Крестьянская с предметом, похожим на миноискатель, и рисовал странные крестики на асфальте, сообщает информагентство «Высота 102». «Не клад ли здесь ищут?», - задавали вопросы горожане. Как скоро выяснилось, не клад, а всего лишь... ливневки. После сильного ливня 15 июля, когда многие дороги Волгограда превратились в реки, городская администрация озаботилась поиском дождеприемников.  Дорожным организациям было дано поручение - провести мониторинг существующей сети ливневой канализации.

Как рассказал заместитель руководителя МУ «Комдорстрой» Александр Хабаров, были подняты инженерные схемы, на которых отображены коллекторы. Выяснилось, что на более чем 40 проблемных перекрестках «ливневки» закатаны в асфальт. Причем многие колодцы находятся на глубине до 60 см - под несколькими слоями асфальта. В мэрии Волгограда объяснили, что важные для городской инфраструктуры объекты были «замоноличены в процессе эксплуатации автомобильных дорог за последние 10-20 лет».

Почему муниципальный заказчик из года в год принимал у подрядчиков отремонтированные дороги без ливневых колодцев, не уточняется. Так или иначе, сильные июльские ливни придали городской власти ускорение -  на поиск колодцев брошены силы специалистов, вооруженных картами и  металлодетекторами. Для доступа к колодцам вырубают локальные участки асфальта, поднимают люки на необходимую высоту, а затем восстанавливают дорожное покрытие. 

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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