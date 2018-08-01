В Московской области открылся гериатрический центр

В Московской области открылся областной гериатрический центр. Он был основан на базе регионального госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорском районе, как сообщают эксперты. Мощность учреждения со временем будет расширяться.

В центре будут оказываться медицинские услуги пожилым людям старше 60 лет со старческой астенией. Он начнет работать в начале осени и будет принимать по ОМС пациентов со всего региона.

В настоящее время ведется переподготовка специалистов. Также в центре будет расширена площадь учреждения - пока она рассчитана на пятьдесят кроватей.

Планируется также ввести дополнительные отделения - для лечения и реабилитации хроников, сердечников и больных сахарным диабетом, как пишет сайт Подмосковье сегодня.