В Иркутске целую неделю будут наблюдать «детскую» Луну на дневном небе
1 августа 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Убывающую «детскую» Луну на дневном небе можно увидеть наблюдать в начале августа при ясной погоде. Как сообщают исследователи, каждое утро примерно в одно и то же время можно будет заметить луну все выше и выше.
Для того, чтобы понять, почему это именно так, необходимо представить, где находится Солнце по утрам. Луна двигается по своей орбите от точки, противоположной Солнцу. С каждым днем луна приближается к линии, которая соединяет Солнце и Землю.
К 4 августа Луна будет находиться в фазе последней четверти, появляясь над горизонтом около полуночи и находясь в южном направлении к времени восхода Солнца. После чего, 11 августа будет фаза новолуния: Луна будет находиться в направлении Солнца, как сообщает Телеинформ.
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