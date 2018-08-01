В Иркутске целую неделю будут наблюдать «детскую» Луну на дневном небе

Убывающую «детскую» Луну на дневном небе можно увидеть наблюдать в начале августа при ясной погоде. Как сообщают исследователи, каждое утро примерно в одно и то же время можно будет заметить луну все выше и выше.

Для того, чтобы понять, почему это именно так, необходимо представить, где находится Солнце по утрам. Луна двигается по своей орбите от точки, противоположной Солнцу. С каждым днем луна приближается к линии, которая соединяет Солнце и Землю.

К 4 августа Луна будет находиться в фазе последней четверти, появляясь над горизонтом около полуночи и находясь в южном направлении к времени восхода Солнца. После чего, 11 августа будет фаза новолуния: Луна будет находиться в направлении Солнца, как сообщает Телеинформ.