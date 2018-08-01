На Южном Урале бесплатно раздадут землю: новый список участников
1 августа 2018, 15:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Вчера, 31 июля, правительство Южного Урала утвердило новый перечень категорий жителей, которые имеют право на бесплатное получение земель в регионе. На них можно будет строить как частные, так и многоквартирные дома. Эти документы были разработаны по поручению главы региона Бориса Дубровского.
- Это решение имеет важное социальное значение, - отметил губернатор. - Оно позволит гражданам бесплатно получить земельные участки для строительства и улучшить жилищные условия многим семьям.
С этого момента южноуральцы могут претендовать на получение земель, вступать в ЖСК или создавать новые, чтобы получить участки. В перечень внесены работники государственных и муниципальных организаций в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания, которые работают более пяти лет и не имеют собственной земли.
Кроме того, южноуралец должен стоять на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005года, либо по новым основаниям 51 статья ЖК РФ с этой даты. Для молодых семей с детьми стаж не учитывается.
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