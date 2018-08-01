По Крымскому мосту через Керченский пролив проехали 770 тыс. автомобилей
1 августа 2018, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]
В июле по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехали 770 тысяч транспортных средств, пишут «Аргументы недели-Крым».
Среди них – 9,6 тысячи рейсовых и заказных автобусов, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань». По направлению в Крым по транспортному переходу ехали 410 тысяч автомобилей.
В прошлом месяце также на 60 процентов выросла среднесуточная интенсивность движения – она составила 24,8 тысячи транспортных средств.
Всего с момента открытия движения по Крымскому мосту проехали более 1,44 миллиона транспортных средств.
Максимальный суточный трафик зафиксирован 15 июля, когда по мосту проехали более 31,5 тысяч автомобилей, а максимальный – на 4 июля, когда по автодороге проехали более 17,7 тысяч транспортных средств.
Напомним, движение по автодорожной части Крымского моста было открыто 16 мая. Пока по транспортному переходу могут ездить только легковые автомобили и автобусы, а осенью будет движение для грузовиков. Железнодорожную часть моста построят к концу 2019 года.
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