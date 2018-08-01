Урожай зерна выше прошлогоднего, но прогноз не радует

По последним статистическим данным, темпы сбора урожая зерна в этом году пока опережают прошлогодние результаты. По состоянию на конец июля уже намолочено 34,3 млн т зерна, тогда как годом ранее эта цифра равнялась 33,8 млн тонн. Пшеницы собрано 29,5 млн т – это больше, чем в это же время в 2017 г., на 2,5 млн тонн.

Однако, по прогнозам специалистов, окончательный урожай зерна будет меньше рекорда прошлого года. Об этом ясно говорит средняя урожайность – сейчас она составляет 36,8 ц с гектара. Это на 6,4 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, – 43,2 ц/га. В итоге Международный совет по зерну понизил прогнозы производства пшеницы в России ещё на 4,9 млн тонн. По мнению экспертов, в этом году в нашей стране будет намолочено всего 66 млн т пшеницы. Для сравнения, в 2017-м её урожай в чистом весе составил 85,8 млн тонн.

Впрочем, такая же ситуация наблюдается во многих странах мира. Всё тот же Международный совет по зерну резко понизил прогноз мирового производства и запасов пшеницы – он будет на 37 млн т меньше сбора прошлого сезона. На 7,4 млн т упадёт урожай в ЕС – в основном пострадают фермеры Франции, Германии, Великобритании и Польши.