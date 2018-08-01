Ученые обнаружили новый тип клеток

Ученые из США и Испании опубликовали новое исследование, в котором рассказали , что нашли новый необычный тип клеток. Такой тип клеток ранее никогда не встречался, поэтому ему дали свое название.

Клетку назвали скутоид (scutoid), и однозначно описать ее геометрию достаточно сложно, поэтому ученые воспользовались методом компьютерного моделирования на основе диаграммы Вороного, пишет Ридус.

Эта диаграмма названа в честь российского ученого Георгия Вороного. Она образуется, если вокруг каждой точки из заданного набора на плоскости построить область таким образом, чтобы для любой точки внутри этой области расстояние до заданной точки было меньше, чем до любой другой точки набора.