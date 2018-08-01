Мигранты становятся россиянами, чтобы работать и голосовать

Около 260 тыс. человек ежегодно, по данным МВД, становятся гражданами РФ. По свидетельству правозащитных организаций и представителей диаспор, значительно сократилось количество отказов в получении гражданства РФ.



Для этого достаточно предоставить легальные корректно заполненные документы и сдать экзамены на знание русского языка, истории и законов страны. Говорят, что может ещё добавиться тест на экстремизм.



Однако представители наших соотечественников за рубежом сетуют, что трудовым мигрантам легче получить гражданство, чем этническим русским. Понятно, что Родине нужны рабочие руки, а люди пенсионного и предпенсионного возраста ложатся на неё социальной обузой. Со своими бы пенсиями разобраться...



Некоторые политические аналитики утверждают, что власти нужны новые управляемые и предсказуемо голосующие избиратели, которых периодически автобусами возят на избирательные участки.



Однако радикалы предупреждают, что не надо забывать про европейские ошибки, когда их гуманные принципы привели к получению по их же мордасам, когда мигранты создали свои города-гетто, увеличили преступность и потянули экономику в пропасть. Везде нужно знать меру, как говорил Джавахарлар Неру. С учётом того, что у выходцев из Азии и Африки в основном многодетные семьи, их стремительная ассимиляция может быстро перекрасить титульную нацию.



В своё время националисты кричали: "Россия - для русских!" и другие лозунги. Но сами мигранты дали мудрое объяснение этому: если ты приехал сюда не на время, если тебе дорога эта страна и судьбу своих детей ты связываешь с Россией, то ты -русский.



