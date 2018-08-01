"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

На среду, 1 августа, в Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности. Согласно последним сообщениям специалистов, погодные условия в столице могут нанести ущерб здоровью и жизни людей.

В Гидрометцентре России отметили, что сегодня в Москве и Подмосковье будет "очень высокая температура". Ранее сообщалось, что столбики термометров в первый день августа поднимутся до плюс 29 градусов выше нуля, передает RT.

"Оранжевый" уровень опасности также означает, что в городе в течение дня будет сохраняться угроза возникновения стихийного бедствия.

Накануне в СМИ появились данные о том, что со следующей недели лето начнет постепенно уходить из столицы РФ.