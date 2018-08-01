РФ оказалась на первом месте в мировом рейтинге по количеству новой бронетехники

Заместитель главы Министерства обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что наша страна оказалась на первом месте в мировом рейтинге по количеству новой бронетанковой техники в войсках.

В преддверии Дня Тыла Вооруженных сил Российской Федерации Булгаков отметил, что за минувшие пять лет в эксплуатацию ввели не менее 25 тысяч единиц новой автомобильной и бронетанковой техники, а также более 4 тысяч образцов ракетно-артиллерийского оружия.

Как уточняет kp.ru, доля современной военной техники в российских войсках составила 50 процентов. Более того, благодаря усилиям специалистов уровень исправности боевой техники достиг 98 процентов.