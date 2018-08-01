Экс-министр обороны ДНР спрогнозировал военный удар Киева по российскому Крыму

Украинская армия, воспользовавшись удобным для себя случаем, нанесет удар по российскому Крыму. С таким заявлением выступил Игорь Стрелков, ранее занимавший пост министра обороны Донецкой народной республики.

Стрелков поучаствовал в обсуждении будущего Донбасса на YouTube-канале писателя Максима Калашникова. Экс-министр высказал мнение, что ополченцам ДНР и ЛНР придется и дальше отстаивать свою независимость с оружием в руках, поскольку добровольно Украина из региона не уйдет. Кроме того, Стрелков спрогнозировал, что Киев при удобном для себя случае атакует не только народные республики, но и российский Крым.

Полуостров вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Накануне сообщалось, что политолог Андрей Мишин предсказал повторение «Крымского сценария» в ряде регионов, которые в настоящее время находятся под контролем украинских властей.