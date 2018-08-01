Сколько автохлама эвакуировали со столичных улиц
1 августа 2018, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Работники ГКУ "АМПП" перевезли на спецстоянки свыше пяти тысяч брошенных автомобилей с начала деятельности службы эвакуации в 2013 году. Чаще всего бесхозными были машины отечественного производства.
Владельцев бесхозных авто разыскивают с помощью ГИБДД. Если розыск безуспешен, транспортное средство через суд признают бесхозяйным и отправляют на утилизацию, сообщает "Москва 24".
Отмечается, что жители столицы могут сообщить о брошенном авто с помощью портала "Наш город". В течение трех дней будет проведено его обследование, потом составлен акт о внешнем и техническом состоянии, собственника уведомят о необходимости привести машину в порядок или перевезти. На это ему отводятся две недели, в противном случае авто эвакуируют.
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