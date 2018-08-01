Утром в среду, 1 августа, Минздраве Российской Федерации рассказали, в каких регионах нашей страны специалистами было зафиксировано наибольшее и наименьшее количество заболеваний среди жителей.

Согласно последней информации, самым "больным" регионом признали Алтайский край, где на 100 тысяч людей было выявлено 253 429,5 заболевания. Далее следуют Санкт-Петербург с показателем 236 874,7, Ненецкий АО (230 700,8), Карелия (230 371,7), а также Коми (230 230,4).

Как уточняет RT, ссылаясь на статистику Минздрава, самым "здоровым" регионом считается Кабардино-Балкария, где число заболеваний не превышает 95 473,8. После идут Чечня (112 108,9), Курская область (115 123,6), Тыва (115 621,4) и Астраханская область (115 921,2).