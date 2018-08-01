О чем молятся Серафиму Саровскому

Православная Церковь 1 августа отмечает день обретения мощей святого Серафима Саровского. Православные христиане вспоминают, что в этот день 115 лет назад состоялась канонизация великого русского подвижника – Серафима Саровского.

По инициативе императора Николая II в 1903 году прямо в день рождения святого, с великим торжеством были открыты и перенесены в особую раку его мощи. Это событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных, в большом количестве прибывших в Саров.

Серафим Саровский был широко известен еще при жизни, а сейчас преподобного можно назвать одним из самых почитаемых русских святых.

Еще в юности Прохор Мошнин – будущий батюшка Серафим, - принял решение посвятить свою жизнь Богу. Долгие 47 лет он провел в подвиге отшельничества, молчания и затвора близ Саровского монастыря. Несмотря на аскетизм и трудности монашеской жизни, святой Серафим никогда не унывал и ничего не боялся: ни визита дикого медведя, ни нападения разбойников. Всех и всегда преподобный встречал словами: «Радость моя, Хритос Воскресе!».

Верущие обращаются к святому Серафиму с просьбой об облегчении страданий и исцелении от тяжелых заболеваний. Молодые девушки просят о создании прочных отношений, молятся о том, чтобы выйти замуж, изменить свою личную жизнь к лучшему, а те, кто уже связан семейными узами просят у преподобного укрепления любви и отношений.