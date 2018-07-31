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В Зеленограде из жилого дома украли более 100 пожарных рукавов
31 июля 2018, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Зеленограде за месяц неизвестный человек похитил 103 пожарных рукава из подъездов жилых домов общей стоимостью около 60 тысяч рублей. В настоящее время полиция проводит проверку.
Так, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, как сообщает НСН.
Напоминаем, что Зеленоград является одним из 12 административных округов Москвы, а в настоящее время - одним из самых маленьких. Он расположен в 37 км к северо-западу от центра Москвы. Также Зеленоград является одним из основных научно-производственных центров советской и российской электроники и микроэлектроники.
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