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«Биржа торгов»: что продаёт и закупает Москва
31 июля 2018, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, более 400 представителей малого бизнеса приняли участие в городских торгах по аренде 60 нежилых объектов. Такое предложением доступно для представителей малого бизнеса. С победителями заключат договоры аренды сроком на 10 лет.
Участники торгов готовы конкурировать за выставленное лоты, которые будут выставлены на аукционе. В среднем итоговая стоимость объектов увеличивается в два раза и составляет примерно 8 – 9 тысяч рублей в год.
Бизнес на арендуемых площадях открывается самый разный: салоны красоты, магазины, чайные клубы, танцевальные студии.
В данный момент на аукционы выставлены 82 нежилых объекта со специальной ставкой аренды. Объекты находятся на первых и цокольных этажах жилых и нежилых зданий, как сообщает НСН.
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