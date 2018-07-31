«Биржа торгов»: что продаёт и закупает Москва

Как сообщают эксперты, более 400 представителей малого бизнеса приняли участие в городских торгах по аренде 60 нежилых объектов. Такое предложением доступно для представителей малого бизнеса. С победителями заключат договоры аренды сроком на 10 лет.

Участники торгов готовы конкурировать за выставленное лоты, которые будут выставлены на аукционе. В среднем итоговая стоимость объектов увеличивается в два раза и составляет примерно 8 – 9 тысяч рублей в год.

Бизнес на арендуемых площадях открывается самый разный: салоны красоты, магазины, чайные клубы, танцевальные студии.

В данный момент на аукционы выставлены 82 нежилых объекта со специальной ставкой аренды. Объекты находятся на первых и цокольных этажах жилых и нежилых зданий, как сообщает НСН.