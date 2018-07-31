Владимирская область: замечен очаг африканской свиной чумы

Во Владимирской области в личном подсобном хозяйстве зафиксирован случай довольно редкого заболевания. По сведениям экспертов, наличие вируса подтверждено в ходе специальных лабораторных проверок.

Африканская чума свиней является заразной вирусной болезнью. Данная болезнь не относится к числу самых опасных. В особенности, не предоставляет опасности человеку, однако вред сельскохозяйственной отрасли принести может.

Как пишет НСН, данные об общей численности поголовья свиней в хозяйстве пока неизвестны. Специалисты ветеринарной службы проводят профилактические мероприятия в Ковровском районе, чтобы предотвратить распространение болезни.