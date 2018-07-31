Церковь против зомби. Парад живых мертвецов отменили из-за жалоб РПЦ

Парад зомби, который несколько раз проходил в Перми, в этом году отменили из-за священнослужителей. На предстоящее развлекательное мероприятие поступили жалобы от Пермской епархии. В церкви посчитали шоу «вредным для психического и нравственного здоровья детей» и рекомендовали его не проводить.

«Когда в культуре появляются такие вещи как зомби-парад, например, и эти Хэллоуины, то возникает вопрос: какого рода ценности эти мероприятия формируют у подрастающего поколения? Энергетика, полученная от такого мероприятия, должна будет во что-то превратиться. Есть риск, что на фоне данных событий будут специально создаваться места, где дети будут и дальше принимать на себя эту роль. Но это может быть уже не игра. Это может быть реальная жизнь, в которой они это будут делать!», - цитирует издание «ВКурсе» руководителя службы информации в Пермской митрополии РПЦ Юрия Кищука.

Трудно понять, что священнослужитель конкретно имеет ввиду, тем более, что подобные забавные шествия проходят по всему миру. Но пока зомби-апокалипсис так и не наступил.

«Я не вижу ничего страшного. Фильмы про зомби появляются часто, а сериал "Ходячие мертвецы" является одним из самых популярных. Дети с малых лет видят ужастики и зомби и перестают их пугаться. Наше мероприятие позволяет примерить на себя образ зомби, походить, пофотографироваться и просто повеселиться», - цитирует организатора мероприятия Артема Феоктистова издание "Реальное время".