Рука об руку

1–2 сентября в Крым приедет вся Россия. Город-герой Керчь примет тысячу мальчишек и девчонок из всех регионов нашей огромной страны. Им предстоит побороться за «Кубок двух морей» – главный символ одноимённого турнира.









Это соревнования по нашему отечественному виду единоборств – самообороне без оружия, или самбо. Название спорта говорит само за себя: оно про защиту, а не про агрессию. Поэтому самбо так созвучно с политикой России и принципами нашего народа: мы никогда ни на кого не нападаем, но умеем постоять за себя и за тех, кто нам дорог, кто ждёт нашей помощи, – как произошло с Крымом в год Воссоединения.

Спортивно-патриотический клуб единоборств «Слава» и газета «Аргументы недели» развивают самбо уже много лет и проводят этот турнир шестой год подряд. Но впервые с таким размахом: в 2018­м в Крыму соберётся рекордное количество участников. Каждый регион представит себя на нашем турнире, покажет свою лучшую молодёжь. Ребят, которые выбрали спорт своей дорогой, которые идут по пути физического и духовного развития – строят тело и закаляют дух, ежедневно, ежечасно работают над собой.

Мы уверены, что стоит вкладывать силы в воспитание именно таких молодых людей – спортивных, крепких, целеустремлённых. Ведь им предстоит развивать страну в будущем. Из них вырастут врачи, учителя, тренеры, полицейские и пожарные, политики, даже президенты! Какую бы должность они ни заняли, они будут честно выполнять свои обязанности и менять мир к лучшему. Почему? Да потому что спортсмены так воспитаны. Спорт, особенно такой как самбо, выковывает характер. Из мальчуганов и девчушек, которые приходят в секцию совсем маленькими, неопытными и много лет работают над собой, вырастают цельные личности. Они не ломаются под напором общественного мнения, не поддаются соблазнам, лени – они всё это уже пережили и преодолели. Научились правильно расставлять приоритеты. И если таких людей в нашей стране станет много, если они будут хорошо знать друг друга и смогут объединиться, мы получим невиданную силу. Конструктивную силу. И страну созидателей. Вам бы хотелось жить в такой стране? Нам – очень. Поэтому мы и работаем с молодым поколением.

В моём спортивно-патриотическом клубе «Слава» бесплатно занимаются дети, которых бросили собственные родители, сироты, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, находящиеся в очень сложном финансовом положении. Изначально их было всего тринадцать, сейчас – больше двухсот. Но за цифрами – судьбы. Эти ребята вырастут и создадут свои семьи, пойдут на работу, займут какое-то место в обществе. И то, как именно сложится их жизнь, во многом зависит от их целей и ценностей. Тренеры и я, как руководитель клуба, воспитываем не просто спортсменов, а прежде всего достойных и честных людей. Тех, кому можно будет доверить страну, на кого можно опереться во время трудностей, на кого можно рассчитывать. Наши самбисты уважают фронтовиков и чтят память о Великой Отечественной войне. Члены клуба «Слава» навещают ветеранов, собирают их воспоминания, ездят на экскурсии по местам боевой славы, устраивают реконструкции боёв, участвуют в патриотических забегах и заплывах. Клуб проводит благотворительные акции: учит ребят делиться теплом с окружающими, помогать людям. И конечно, учит бороться за победу на борцовских коврах, а потом и в жизни. Из таких людей получаются ведущие, а не ведомые. Они не станут мириться с несправедливостью, не превратятся в послушную безликую массу. Они будут готовы отстаивать свои идеалы, менять мир вокруг, делать добро, несмотря ни на какие препятствия.

И нам важно распространить эти ценности среди молодого поколения всей России, ведь только так изменения будут глобальными. «Кубок двух морей» – прекрасный способ объединить молодёжь и «зажечь» её созидательными идеями. Вдумайтесь: в Керчь приедут ребята со всей страны, из каждого региона! Они окажутся среди единомышленников, людей с общими интересами и одинаковым желанием побеждать. Найдут друзей. Узнают прекрасный Крым. Приезд каждой команды сюда – это не только желание продемонстрировать свои спортивные навыки. Это поддержка Крыма и его жителей. Это сплочение! Жители большой России прибудут на турнир по Крымскому мосту, соединившему полуостров с его Родиной. Познакомятся с яркими достопримечательностями, почувствуют себя частью большой дружной семьи под названием «россияне». Мы проведём Всероссийский парад регионов под девизом «Вся Россия в Керчи». Устроим митинг в честь появления легендарного строительного объекта и символа Воссоединения – Крымского моста. Он тоже прекрасный пример народной сплочённости. На строительстве моста трудятся специалисты из разных уголков России. Работают не жалея сил: в мае с опережением сроков открылось автомобильное движение, в декабре 2019 года начнётся железнодорожное.

Я хочу обратиться прежде всего к руководителям секций и клубов самбо, к тренерам: приезжайте на «Кубок двух морей» со своими командами! Привозите детей получить спортивный опыт, найти друзей, своими глазами увидеть город-герой Керчь. Вместе мы создадим ту самую атмосферу единения, которой так не хватает сегодня. Этот турнир, проходящий под девизом «Помнить и быть достойными», – не рядовое мероприятие. Он внутренне меняет каждого. В нём есть смысл, есть душа, и почувствовать эту наполненность, эту магию спорта и дружбы можно, только приехав. Присоединяйтесь к нам! Мы будем очень рады новым участникам!

Также я обращаюсь к политическим и общественным деятелям, бизнесменам, ко всем россиянам. Я приглашаю вас в Крым, на торжественное открытие турнира. Приезжайте и насладитесь праздником спорта, познакомьтесь с солнечным и гостеприимным Крымом, со знаменитой героической Керчью! Я могу твёрдо сказать, что красивее нашей России страны нет, а Крым по праву называют русской жемчужиной. Я объездил почти весь мир, много путешествовал по Европе, Азии и Америке, но нигде не видел такой чудесной природы, таких заповедных уголков и такой глубокой души, как у нас.

Мне больно осознавать, что яхты наших бизнесменов и чиновников рассекают волны чужих морей, а их владельцы предпочитают иностранные берега Родине. На каждом углу, из коридоров власти и частных контор раздаётся: «Крым наш!» А чем подкрепляются эти выкрики? Ведь если вы действительно рады, то приезжайте! И поддержите крымчан, поддержите нашего Президента, который защитил Крым и его жителей в очень опасное, тяжёлое время. Не бойтесь показать всему миру, что мы своих не бросаем, что нас не задушить санкциями, что мы – единое целое!









В России всегда был коллективизм, исторически так сложилось. Сотни лет люди жили и трудились в общинах, в советское время – в колхозах и совхозах. Мы умели объединяться. После Победы в Великой Отечественной войне страну буквально подняли из руин, разрушенную, обугленную, опустошённую. Отстроили дома, детские сады, школы, больницы, предприятия. Разбили сады и парки. Вдохнули новую жизнь в города, почти стёртые с лица земли. А вспомните великие комсомольские стройки: атомные и гидроэлектростанции, железные дороги, газовые магистрали! Почему же сейчас мы не можем так же объединиться? Создать то, чего не хватает, исправить, что плохо работает. Это ведь на благо нашей родной страны, для наших детей!

И почему крымчане до сих пор чувствуют себя в изоляции? Не потому ли, что радостные возгласы – «Крым наш!» расходятся с реальными действиями? На полуострове нет крупных банков, дорогой Интернет, некоторые отечественные сотовые операторы работают в режиме международного роуминга, как будто Крым – это заграница. Европа и США вводят против нас санкции, а наши чиновники заказывают разработку стратегий национального развития России у иностранных агентств! Да где это видано?! Если бы не мужественное решение нашего Президента, воссоединение вряд ли бы состоялось. Потому что многие в нашей стране, увы, заботятся только о своих личных интересах, о том, чтобы набить кошелёк, жить на широкую ногу. А на интересы народа им плевать. Так быть не должно!

Поэтому мы просто обязаны работать с молодым поколением, растить достойных людей, которые в будущем займут ключевые государственные посты, станут общественными деятелями и поведут нашу страну вперёд. Такие ребята соберутся 1 и 2 сентября в Керчи, на турнире «Кубок двух морей». Этим детям нужно чувствовать вашу поддержку, видеть перед собой авторитеты, понимать, что им доверяют, что на них возлагают большие надежды. Вспомните себя в детстве: сколько сил у вас прибавлялось, когда вы чувствовали, что в вас верят? А силы этим ребятам очень нужны. Давайте покажем мальчишкам и девчонкам, что мы в них верим! Давайте покажем всем крымчанам, что мы с ними одна семья! И пусть весь мир узнает про наш великий национальный спорт, увидит и вспомнит, какой сплочённый и сильный народ веками живёт на российской земле.

Вячеслав ТИМОШЕНКО,

основатель спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава»,

председатель Комиссии по популяризации самбо

Всероссийской федерации самбо,

председатель совета директоров ИД "Аргументы недели"

Оргкомитет турнира "Кубок дух морей" Dobro@argumenti.ru, тел. 84959816836