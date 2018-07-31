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Что важно прочитать нашим детям

31 июля 2018, 16:32 [«Аргументы Недели», Светлана Крылова, поэт, писатель, Екатерина Садур, драматург ]

Что важно прочитать нашим детям

Скоро в школу. А кому-то – в первый раз! Мы поздравляем счастливчиков-первооткрывателей  и их родителей, и всех-всех-всех, кто продолжает интереснейший путь обучения и саморазвития.

Информация, приведённая в этой статье, не только для первоклассников, учеников младших классов и их родителей. Она для всех без исключения. Потому что начинать – никогда не поздно. А бывает, что и нам, взрослым, просто необходимо освежить в памяти те основы, с которых всё начиналось, чтобы ощутить внутреннюю гармонию с собой и миром.

Итак. Во всех школах разные программы обучения, это нормально. Мы сегодня приводим список литературы, который выверен временем,  который хорошо прочитать в детском и подростковом возрасте, вне зависимости от формы обучения. Эти книги обязательно  поспособствуют развитию гармоничной личности. Дополнить или сократить этот список – ваше святое право.

Поехали?

  1. Очень хороши с младенчества ВСЕ сказки Пушкина (о рыбаке и рыбке, о царе Салтане и прекрасной царевне Лебеди, о попе и его работнике Балде, о золотом петушке).

Сказка "Руслан и Людмила», а также "Маленькие трагедии" и " Борис Годунов» - это уже на возраст постарше.
2. Жуковский " Ундина" и баллады.

"Лесной царь" Гёте в переводе Жуковского... Читая перевод, хорошо бы послушать с ребёнком Шуберта, "Лесного царя".
3. Антоний Погорельский " Чёрная курица или подземные жители". А когда ребёнок станет постарше, хорошо дать прочесть или прочитать вслух хотя бы выборочно Томаса Мелори "Смерть Артура". Если ребёнок скучает, не понравился достаточно сложный язык, то можно прочитать хорошие детские адаптации "Тристана и Изольды" или "Легенд о короле Артуре". Ведь и Погорельский и Одоевский, да и другие романтики, писали на впечатлениях от рыцарских романов.
4. Владимир Одоевский " Мороз Иванович", "Городок в табакерке". 

Для возраста постарше - " Косморама", "Сельфида", и др. Чтение Одоевского хорошо чередовать со знакомством с чудесными сказками Гофмана. Можно объяснить ребёнку, что Одоевский относился к русским "гофманистам" и рассказать, почему.
5. Гофман.
Для самых маленьких - непременно "Щелкунчик" с красивыми картинками. Очень хорош перевод Татариновой.
"Неизвестное дитя". Но всё это - части дивного романа "Серапионовы братья", который понравится детям постарше. А так же цикл новелл "Ночные рассказы".
6. Ершов "Конёк - Горбунок"
7. " Кавказский пленник" Льва Толстого. Можно читать и рассказывать даже самым маленьким.
8. Детские рассказы Льва Толстого. Они могут показаться детям немного занудными, но они обостряют и развивают чувство языка. Нашего, русского языка.
9. Некрасов " Мороз Красный нос", "Дедушка Мазай и зайцы", "Крестьянские дети".
10. Русские народные сказки. Любые народные сказки. Переложения любого эпоса! 

11. Русские былины об Илье Муромце и других богатырях.
12. И, конечно же, детские Евангелия с красивыми цветными картинками. "Повесть о святых Петре и Февронии", " Повесть о святых Борисе и Глебе" и другие. Есть много современных переложений. Очень неплохие повести с картинками Юдина. Но лучше - старинные, дореволюционные.

13. "Уральские сказы" Бажова, но не все, некоторые для маленьких очень сложны. Но такие, как 

" Малахитовая шкатулка", "Каменный цветок", "Серебряное копытце", "Хозяйка медной горы", "Огневушка - поскакушка", "Две ящерки" – волшебные!

 14. Юрий Олеша "Три толстяка"
15.Тургенев "Бежин луг" и "Записки охотника»

16.Иван Шмелев "Мой Марс"

17. Саша Чёрный "Детский остров", "Дневник фокса Микки"
18. Достоевский "Мальчик у Христа на ёлке",  это очень грустный, но прекрасный рассказ. 


19. Островский " Снегурочка". Не нужно бояться читать детям вслух пьесы. Они их прекрасно воспринимают с голоса. 

И ещё - пьесы Метерлинка "Синяя птица" и "Обручение".

20. Аксаков "Аленький цветочек". Можно так же прочесть вставную новеллу из Апулея " Амур и Психея" - для сравнения. Аксаков написал свою прекрасную сказку под влиянием, под впечатлением. Полностью "Золотого осла" читать не стоит. Рано.

21. Лев Толстой. "Детство, Отрочество. Юность"
22. Гарин - Михайловский "Детство Тёмы", для маленьких выборочно - " Тёма и Жучка"
23. Ал. Толстой " Детство Никиты"
24. М. Горький "Детство". Но это, пожалуй, единственная вещь, которую я порекомендовала бы у Горького.
25. В детстве меня поразила пьеса Блока "Балаганчик", но это для детей постарше. И, конечно же, дивный спектакль Анатолия Эфроса "Незнакомка" с Высоцким. Аудиозапись этого спектакля есть в интернете. Посмотрите её вместе с детьми.
26. И ещё - Достоевский "Неточка Незванова"( но это, опять же, для более взрослых)
27. Гоголь " Вечера на хуторе близ Диканьки", «Миргород". 

Для маленьких очень хороша "Ночь перед Рождеством",  а так же две оперы: "Черевички" Чайковского и "Ночь перед Рождеством" Римского- Корсакова.
28. Леонид Андреев "Кусака"
29. Чехов "Каштанка"
30. Тургенев "Му-му"
31.Зощенко " В гостях у клоуна"

После прочтения Пушкина и Гоголя хорошо сводить детей на нашу прекрасную русскую оперу, на Римского - Корсакова и Чайковского, и Мусоргского. После знакомства со сказками русских классиков, дети оперу прекрасно воспринимают. Очень хорошо прослушать с ребёнком оперы Римского - Корсакова : " Сказку о царе Салтане", "Ночь перед Рождеством", "Снегурочку"(по Островскому!). И Чайковского " Черевички" (по мотивам "Ночи перед Рождеством"), "Пиковую даму". У Шостаковича: " Нос", "Игроки", у Мусоргского: " Сорочинскую ярмарку". 

Хорошо совсем маленьким ставить "Детский альбом" Чайковского.

…Теперь всё это можно найти во всемирной сети и прослушать, не выходя из дома.

Главное – подавать материал мягко и не заставлять. Даже пусть ребёнок занимается своими делами (играет), а опера – звучит фоном. Потом, скорее всего, он попросит сам повторить эту музыку. А, услышав её в более старшем возрасте, воспримет как что-то знакомое и родное. Это важно. 

 

 

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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