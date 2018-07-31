В Подмосковье открыли Губернскую библиотеку
31 июля 2018, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, в Московской области открылась Губернская библиотека. Она была создана при помощи соединения областной государственной научной библиотеки им. Н.К. Крупской с областной государственной детской библиотеки.
Целью библиотеки является обеспечение жителей необходимыми им книгами, а также методическое сопровождение аналогичных учреждений Подмосковья.
Планируется создание электронного каталога губернской библиотеки, который будет включать двадцать три миллиона книг, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес