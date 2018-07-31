В Подмосковье открыли Губернскую библиотеку

Как сообщают эксперты, в Московской области открылась Губернская библиотека. Она была создана при помощи соединения областной государственной научной библиотеки им. Н.К. Крупской с областной государственной детской библиотеки.

Целью библиотеки является обеспечение жителей необходимыми им книгами, а также методическое сопровождение аналогичных учреждений Подмосковья.

Планируется создание электронного каталога губернской библиотеки, который будет включать двадцать три миллиона книг, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.