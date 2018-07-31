Захарова рассказала об удаленном "целебном" фото Лаврова
31 июля 2018, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об удаленном с официальных страниц ведомства в соцсетях "целебном" фото Сергея Лаврова. Фото главы МИД России с подписью "целебное" появилось ранее в Twitter и Facebook.
Мария Захарова назвала это фото "традиционным". Дипломат рассказала о том, что вчера Сергей Лавров выступал на форуме "Территория смыслов", - передает "Говорит Москва". А там традиционно министра просят сфотографироваться. В один из прошлых разов это были фото с глобусом, сейчас - с флагом.
Напомним, подпись к "целебному" снимку гласила: "Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма". Но фото уже удалено.
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