Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об удаленном с официальных страниц ведомства в соцсетях "целебном" фото Сергея Лаврова. Фото главы МИД России с подписью "целебное" появилось ранее в Twitter и Facebook.

Мария Захарова назвала это фото "традиционным". Дипломат рассказала о том, что вчера Сергей Лавров выступал на форуме "Территория смыслов", - передает "Говорит Москва". А там традиционно министра просят сфотографироваться. В один из прошлых разов это были фото с глобусом, сейчас - с флагом.

Напомним, подпись к "целебному" снимку гласила: "Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма". Но фото уже удалено.