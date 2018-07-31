В турецких персиках в Подмосковье обнаружили восточную плодожорку

В Подмосковье в партии турецких персиков весом 18,64 тонны нашли опасного вредителя. В ходе чего был выявлен карантинный для Российской Федерации объект - восточная плодожорка.

Как поясняют эксперты, восточная плодожорка является опасным вредителем, который повреждает плоды, а также делает их совершенно непригодными. Зараженную партию турецких персиков вернули отправителю, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.