Пропавшая в белгородском поселке Уразово девочка найдена мертвой

Пропавшая в белгородском поселке Уразово девятилетняя девочка найдена мертвой. О пропаже ребенка в посёлке Уразово Валуйского района Белгородской области сообщение на сайте «Лиза Алерт» появилось в ночь на 31 июля.

Поисками школьницы занялись полиция, спасатели, волонтеры. Всего около 50 человек. В ходе поисков сегодня днем полиция и волонтеры нашли тело девочки.В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, будет проведено опознание погибшей. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, соседи.

По данным СКР, следственными органами и возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление лица, причастного к убийству ребенка. В рамках расследования следствие намерено установить объективно все обстоятельства произошедшего, в том числе дать правовую оценку действиям органов профилактики.