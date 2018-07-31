Обвинительное заключение крымчанки Елены Одновол передано в суд Киева

Обвинительное заключение в отношении руководителя крымского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Елены ОДНОВОЛ передано в Апелляционный суд Киева для рассмотрения по существу, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Она обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Причиной возбуждения уголовного дела послужило участие ОДНОВОЛ в организации проведения выборов президента РФ на территории Крыма. В ведомстве добавили, что в ходе расследования была подтверждена противоправность ее деятельности.

Напомним, Елену ОДНОВОЛ задержали на границе Крыма с Украиной 23 апреля, когда она ехала к родственникам. Через день ее арестовали без права внесения залога.