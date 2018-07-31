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Обвинительное заключение крымчанки Елены Одновол передано в суд Киева
31 июля 2018, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]
Обвинительное заключение в отношении руководителя крымского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Елены ОДНОВОЛ передано в Апелляционный суд Киева для рассмотрения по существу, пишут «Аргументы недели-Крым».
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Она обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Причиной возбуждения уголовного дела послужило участие ОДНОВОЛ в организации проведения выборов президента РФ на территории Крыма. В ведомстве добавили, что в ходе расследования была подтверждена противоправность ее деятельности.
Напомним, Елену ОДНОВОЛ задержали на границе Крыма с Украиной 23 апреля, когда она ехала к родственникам. Через день ее арестовали без права внесения залога.
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