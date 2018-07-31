Эдгар Запашный рассказал о состоянии брата
31 июля 2018, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]
Эдгар Запашный рассказал о состоянии своего брата. Напомним, что сегодня утром дрессировщик был госпитализирован в больницу.
Эдгар Запашный сообщил, что жизни и здоровью его брата ничего не угрожает, передаёт ТАСС. Ранее мама дрессировщика Татьяна Запашная сообщила, что Аскольд катался на водных лыжах по водоёму, в результате чего упал и нахлебался воды. После этого он был доставлен в больницу. Эдгар подтвердил эту информацию. «Он вчера на водных лыжах день провел и, видимо, наглотался, какую-то инфекцию подхватил, потому что у него кишечное, что-то с желудком прихватило. Но врачи сказали, что опасности никакой нет», - сказал Эдгар.
В пресс-службе Большого Московского цирка также сообщили, что Аскольда выпишут в ближайшее время, передаёт источник.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес