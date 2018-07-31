Эдгар Запашный рассказал о состоянии брата

Эдгар Запашный рассказал о состоянии своего брата. Напомним, что сегодня утром дрессировщик был госпитализирован в больницу.

Эдгар Запашный сообщил, что жизни и здоровью его брата ничего не угрожает, передаёт ТАСС. Ранее мама дрессировщика Татьяна Запашная сообщила, что Аскольд катался на водных лыжах по водоёму, в результате чего упал и нахлебался воды. После этого он был доставлен в больницу. Эдгар подтвердил эту информацию. «Он вчера на водных лыжах день провел и, видимо, наглотался, какую-то инфекцию подхватил, потому что у него кишечное, что-то с желудком прихватило. Но врачи сказали, что опасности никакой нет», - сказал Эдгар.

В пресс-службе Большого Московского цирка также сообщили, что Аскольда выпишут в ближайшее время, передаёт источник.