Объем урожая из-за жары сократится на 15-20%

В 2018 году из-за жаркой погоды на европейской части России, как полагают эксперты, сократится объем урожая зерновых, причем на 15-20% меньше, чем в прошлом году.

В июне, а также в первой половине июля была жаркая погода, отмечались засухи. Ранее эксперты уже отмечали то, что Россия может недосчитаться 30 млн тонн зерна. На территории Чечни, Крыма, Волгоградской области, Республики Алтай и Калмыкии в связи с гибелью посевов от засухи была объявлена чрезвычайная ситуация.

В 2017 году урожай зерновых побил предыдущие рекорды: было собрано 135,4 млн тонн зерна, как пишет NEWS.ru