Минтранс предлагает уточнить понятия ручной клади

Министерство транспорта предлагает уточнить понятия ручной клади. Ведомство предлагает вывести дамские сумочки, рюкзаки, портфели и некоторые другие предметы из-под понятия ручной клади.

Перевозка этих вещей останется бесплатной, но теперь их можно будет не взвешивать при посадке в самолет, - сообщает ТАСС.

Приказ Минтранса с правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, вступил в силу 5 ноября 2017 года. Пассажирам оставили право провозить бесплатно сверх установленного лимита сумки, портпледы, букеты цветов, коляски, детское питание и другие предметы. Но их могли попросить взвесить.

В проекте нового приказа говорится: "При регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей".

В салон воздушного судна по-прежнему можно будет взять дополнительно 5 кг ручной клади.