На Урале закрыли лагерь, где детей кормили фаст-фудом

В Свердловской области временно закрыли детский лагерь из-за нарушений требований санитарных норм по питанию детей. Директор лагеря заключил договор с соседним кафе, поэтому на завтрак дети ели сэндвич с курицей, а на обед – наггетсы.

Как сообщает kp.ru, питание организовано без учета распределения энергетической ценности и не было предназначено для детей. При этом для девочек и мальчиков использовался один туалет, а медобслуживание и дневной сон не был организован. По словам источника, документы, которые подтверждают проведение мероприятий по уничтожению насекомых и грызунов, не были оформлены должным образом.

На данный момент Верхнепышминский суд на месяц приостановил работу лагеря, а директора признал виновным в административном правонарушении.