Правозащитники узнали, что убивших отца девушек он не пускал в школу на уроки

Правозащитники посетили трех девушек, признавшихся в убийстве собственного отца и помещенных в СИЗО. Сестрам, обвиняемых в убийстве родителя, 17, 18 и 19 лет. Информация об убийстве дочерьми отца получила широкий общественный резонанс.

Ответственный секретарь московской Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) ОНК Иван Мельников поговорил с девушками. Они рассказали, что отец не пускал их в школу учиться. Две младшие учились в 11 классе. В школе за год они были лишь несколько раз. Они не смогли закончить школу, не сдали ЕГЭ. По признанию девушек, отец избивал их и относился как к рабыням. Отец звонил в звонок, девочки должны были прибегать и выполнять его приказания, например, закрыть окно. Они готовили еду, стирали. Правозащитники предполагают, что в семье "было страшнейшее насилие", — сообщает РБК.

По словам девушек, у отца дома был целый арсенал оружия: дробовик, пистолет, револьвер, ножи, бейсбольная бита. Он угрожал детям оружием. Мельников отметил, что ранее из-за угроз мать со страшим сыном убежали из дома.

Мельников намерен сегодня отправить письменное обращение в аппарат уполномоченному при президенте России по правам ребенка Анне Кузнецовой, чтобы проверили деятельность органов опеки и школы.