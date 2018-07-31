С 6 по 11 августа пройдет молодёжная геологическая экспедиция в Восточных Саянах

С 6 по 11 августа в Восточных Саянах Тункинского района Бурятии пройдет Международная молодежная геологическая экспедиция, посвященная столетию Иркутского государственного университета.

Экспедицию организовывает геологический факультет Иркутского государственного университета совместно с Институтом земной коры СО РАН и Аршанской школой имени Билдаева (Бурятия).

Участие в экспедиции примут студенты-геологи и аспиранты Иркутского государственного университета и Монгольского университета науки и технологии, а также члены сборной по геологии Иркутской области и учащиеся филиала школы юных геологов поселка Аршан, как сообщает Телеинформ.